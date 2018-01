Polícia Militar apreende meia tonelada de carne em frigorífico clandestino

Aproximadamente meia tonelada de carne, sem comprovação de origem, foi apreendida por policiais militares do Batalhão de Polícia de Guarda (BPGd) no município de Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). No local, onde funcionava um frigorífico clandestino, a equipe da PM também localizou um simulacro e duas balanças. Os suspeitos foram encaminhados para as medidas cabíveis.

Os policiais receberam uma denúncia anônima de que carne de procedência duvidosa estaria sendo comercializada em um bairro do município. A equipe do BPGd deslocou-se até o endereço e abordou três pessoas que estavam cortando vários pedaços de carne.

No local, onde funcionava um frigorífico clandestino, os militares estaduais apreenderam aproximadamente meia tonelada de carne bovina, um simulacro e duas balanças, as quais seriam utilizadas para venda do produto alimentício. A carne apreendida e os suspeitos foram encaminhados, juntamente com os demais objetos apreendidos, à Delegacia de Polícia Civil.