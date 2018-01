Que tal passeios culturais para aprimorar os idiomas?

As férias são uma ótima oportunidade para aproveitar o tempo livre para sair, curtir novos passeios, conhecer lugares diferentes e passar um tempo com a família. Além de aproveitar esse tempo com brincadeiras, os pais podem ajudar as crianças a seguirem aprendendo e treinando outro idioma, principalmento o inglês, nas férias.

Há vários passeios culturais, em Curitiba e em outras capitais, que são maneiras diferentes das convencionais de se praticar o inglês e até mesmo aumentar o vocabulário e aprender novas palavras.

As especialistas educacionais e diretoras do Systemic Bilingual, Vanessa e Fátima Tenório, listaram algumas dicas culturais que ajudam no aprimoramento do idioma.

Como aproveitar os passeios das férias para aprender

1 Fazer visitas guiadas em inglês a museus, teatros e pontos turísticos

Os museus e centros culturais têm se preocupado cada vez mais em oferecer guias bilíngues capacitados para conversar com o público durante as visitas às exposições. Alguns museus e pontos turísticos de grandes capitais, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belém e Curitiba, possuem visitas guiadas em inglês. Além de ser um passeio cultural, é uma atração diferente para quem quer aprimorar o idioma.

2 Matricular as crianças em um acampamento de férias bilíngue

Hoje encontramos vários tipos de acampamentos ou colônias de férias para entreter as crianças neste período sem aulas escolares. Algumas empresas oferecem o serviço de lazer e ainda uma oportunidade de aprendizado, com brincadeiras que exploram a imaginação dos pequenos e incentivam a prática da língua inglesa por meio de filmes, música e leitura. Dessa forma, além de associar o inglês a atividades prazerosas, elas podem aprender, praticar e brincar ao mesmo tempo.

3 Descubra Curitiba

Em Curitiba a Universidade de Línguas e Cultura tem um programa chamado Descubra Curitiba que oferece a possibilidade de pequenos grupos conhecerem a cidade fazendo um tour turístico pelos principais pontos com um guia em inglês, francês, italiano e outros idiomas. Com esse passeio, além das crianças conhecerem mais da cidade também podem melhorar o aprendizado em algum idioma.

4 São Paulo a pé e totalmente em inglês

Em São Paulo o Free Walking Tour é uma excelente oportunidade para conhecer os variados tipos de arquitetura e a história da cidade de São Paulo com passeios inteiramente em inglês. No centro da capital paulista, as crianças visitam os principais edifícios e construções do início da história da cidade e, na Avenida Paulista, podem explorar pontos famosos como o Museu de Arte de São Paulo (Masp) e o Parque Trianon.

5 Conheça o Museu Oscar Niemeyer

O Museu é um ótimo passeio para a garotada. O espaço abriga várias salas com exposições diversas. No espaço, as mostras e a vida dos artistas é retratada com um texto em inglês e em português, onde orientado pelos pais, os pequenos podem treinar um pouco o idioma.



6 Cante músicas em inglês em um karaokê

É fato que ouvir músicas em inglês é uma boa forma de melhorar a compreensão das palavras e descobrir novos vocabulários. No entanto, além de ouvir, cantar é uma excelente maneira de exercitar a pronúncia e praticar o segundo idioma. Uma boa pedida é ir a karaokês ou até mesmo montar um karaokê em sua própria casa para praticar de um jeito diferente e divertido.

7 Faça uma maratona de Harry Potter em inglês sem legenda (ou com a legenda em inglês)

O bruxo Harry Potter conquistou diversos adultos e crianças com suas magias e aventuras. A saga de oito filmes pode ser uma boa alternativa de lazer e ainda para aprimorar o inglês, principalmente para os adoradores do inglês britânico. Os diálogos são diretos e claros, podendo ser facilmente compreendidos em inglês sem legenda ou com a legenda em inglês. Depois de assistir aos filmes você pode ler os livros de Harry Potter, pois como você já conhecerá a história, será muito mais fácil realizar a leitura e aprimorar suas habilidades na língua inglesa.