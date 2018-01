A tecnologia provocou um grande avanço no compartilhamento de dados, informações e a troca de experiências entre as pessoas. Com isso, novas profissões foram criadas no mercado, ampliando a chamada interdisciplinaridade. Nas gerações anteriores os profissionais eram especialistas em algo e não tinham a necessidade de ter sinergia com outras áreas.

Este cenário mudou o mundo e, por conta isso e da maior distribuição de conteúdo, os profissionais da atualidade precisam estar atentos. Quem estiver pensando em novas carreiras para 2018 vai precisar de algo fundamental: a curiosidade.Pensando neste intrincado, porém desafiador cenário profissional, a CEO da rede Minds Idiomas, Leiza Oliveira, listou as cinco carreiras mais promissoras de 2018.

As cinco carreiras de 2018 e as exigências de cada função:

1 Gerente de SEO (Search Engine Optimization)

Supervisiona atividades da área de SEO para garantir que a arquitetura de navegação, estrutura de links, código HTML e conteúdo de páginas do site gerem primeiras posições de busca da internet (buscas orgânicas de preferência). Profissionais desta área são cada vez mais procurados pelas empresas, principalmente pelas agências de marketing digital.

O que precisa

Formação em TI , além de inglês fluente pois muitos conteúdos e plataformas utilizadas para exercer a função são nesse idioma. O ideal é estar no nível intermediário para se conseguir uma posição na área de SEO.

2 Analista de BI (Business Inteligent)

A geração já nasce online, logo ter um profissional que consiga “ler” dados, quantificá-los e entender o comportamento do consumo dessa geração é o diferencial de muitas empresas.

O que precisa

Formação na área de TI além de ter que dominar muito bem a matemática precisa ter o domínio avançado do inglês.

3 Gerontologia

No Brasil já temos mais de 22 milhões de idosos, a estimativa do IBGE é desse número triplicar em 20 anos. Assim, o gerontólogo será cada vez mais demandado, as pessoas estão vivendo mais, buscando qualidade de vida e equilíbrio na saúde.

O que precisa

Cursar gerontologia. Há poucas universidades gratuitas para estudar gerontologia, mas a concorrência não é tão acirrada quanto medicina e enfermagem.

4 Conselheiro de aposentadoria

Seguindo a tendência de envelhecimento da população brasileira e das medidas governamentais entorno da previdência, o número de pessoas que querem planejar a aposentadoria por conta própria cresce na mesma proporção.

O que precisa

O profissional precisa entender do mercado financeiro, possibilidades de aplicação e gostar de cálculos, daí a necessidade de formação específica

5 Agroecólogo (Agroecologia)

O agronegócio é um dos ramos mais importantes do PIB ( Produto Interno Bruto) brasileiro, cerca de 20%. Muitos estudantes ao escolher uma carreira miram os grandes centros esquecendo das possibilidades que os produtos florestais oferecem. A profissão possibilita unir o aprendizado na sustentabilidade e aplicá-lo na indústria do campo.

O que precisa

Além de formação superior, o profissional precisa gostar de se relacionar, pois a função exige também um viés social. Conversar com o entorno da indústria rural e entender o contexto do local.