Ordem no jornalismo da Band: melhor defesa é o ataque

Em meio a toda essa turbulência no Grupo Band, com o anúncio de uma nova onda de demissões, fica a expectativa de como a televisão irá tratar vários assuntos importantes daqui pra frente. Qual atenção será dada a todos eles? É uma lista das mais extensas, onde se incluem o carnaval de Salvador, estreias, como a da Cátia Fonseca, eleições e Copa do Mundo. Fora isso, a ordem, no seu jornalismo, ao que parece, é não baixar a guarda. Armas apontadas. Na manhã de ontem, por exemplo, via rádio Bandeirantes, a Crefisa foi alvo de uma grande reportagem. E não foi a primeira vez que isso aconteceu. Não faltaram críticas ao comportamento da financiadora, movimentando autoridades, pessoas que se diziam lesadas e constrangidas etc. “Estão cobrando até os mortos”, destacava a reportagem.

Até segunda ordem

A Band, às voltas com os problemas dela, decidiu exibir filmes nas noites de domingos, no horário que era do ‘Pânico’. No final de semana que passou já foi assim. Existem até planos de um programa diferente, em condições de ser opção ao ‘Fantástico’, Silvio Santos e companhia bela, mas não tão imediatamente. É só um plano, por enquanto.

Por que não?

Já de muitos anos, a cerimônia do ‘Globo de Ouro’ chama atenção de um número muito grande de pessoas e a tendência é que venha a chamar ainda mais nos próximos anos. Considerando que a Globo já tem o “Oscar”, por que nenhuma outra rede aberta até agora se interessou pela sua transmissão?

E o detalhe

Evidente que até o momento não existem números confirmados, mas com toda certeza o canal fechado TNT, uma vez mais, se deu muito bem com a transmissão do ‘Globo de Ouro’. A repercussão, positiva, nos meios sociais foi a melhor das aprovações. E, para ser justo, com um trabalho bem à altura.

Caô

Domingo, reportagem bem feita do ‘Fantástico’, escancarou o procedimento de médicos que batem o ponto, mas não trabalham num hospital de Sorocaba. Vamos combinar: esse nosso Brasilzinho está muito bagunçado. Que novas matérias venham a denunciar o mau comportamento e a desonestidade em outros tantos setores.

Mudou tudo

Luiz Bacci não será o substituto do Reinaldo Gottino no ‘Balanço’, da Record, em São Paulo, ao contrário do que já estava ajustado. Matheus Furlan foi designado para as funções. Bacci vai seguir com o ‘Cidade Alerta’ e a missão de alavancar a programação da noite.

BBB

A nova edição do ‘Big Brother Brasil’ vai de 22 de janeiro a 19 de abril. Total de 88 programas. Equipe a postos. Mas, como sempre, a Globo não descarta uma mudança ou outra nesse calendário.

Próxima religiosa – 1

Conforme antecipado por aqui, já estão em curso os preparativos da substituta de “Apocalipse”. O roteiro é da Paula Richard, cujo trabalho tem agradado muito a alta direção da Record. A história vai falar sobre a vida de Jesus, com direção-geral de Edgard Miranda.

Próxima religiosa - 2

“Jesus”, título de trabalho, terá seu elenco completamente escalado até o final de fevereiro, para dar início aos trabalhos entre março e abril. Estreia prevista para junho. Além de nomes recém-saídos da Globo, a novela também deverá contar com atores que estavam cotados para “Topíssima”, produção que foi interrompida.

Arremate

Trabalhando rápido, a Record já fechou o time de colaboradores de Paula Richard neste seu novo trabalho. Joaquim Assis, Natalia Piserni, Natalia Sambrini, Rodrigo Ribeiro e Vitor de Oliveira foram os escolhidos, com todos eles contando com o apoio da pesquisadora Irene Bosisio

Foto: Artur Igrecias/SBT

Convidado - Celso Portiolli, apresentador do “Domingo Legal”, fará uma participação especial, sábado, no “Júnior Bake Off Brasil”, no SBT. Portiolli vai comandar uma releitura do “Passa ou Repassa”, conduzindo um quiz com perguntas de confeitaria para a garotada com direito a torta na cara de quem errar.

Globo/ Maurício Fidalgo

Tem festa – Sabrina Petraglia, a Olímpia, e Vitória Strada, como Maria Vitória, em ‘Tempo de Amar’. Na novela de Alcides Nogueira, as duas se tornarão cunhadas, uma vez que Maria Vitória se casará com Vicente (Bruno Ferrari), irmão de Olímpia.

Bate – Rebate

A TV Diário, de Fortaleza, mudou toda a programação dela...

... Os programas policiais, que antes dominavam a grade quase que por inteira, foram resumidos à hora do almoço e final da tarde...

... Entre as estreias recentes, o programa ‘Ô Comédia’, todos os domingos, 9 e meia da noite...

... A sitcom retrata o dia a dia de uma típica família cearense, cheia de alegrias e histórias para contar.

O espetáculo ‘Baixa Terapia’, com Antonio Fagundes e companhia bela, vai reestrear no Tuca, em São Paulo, no dia 19...

... Esta nova temporada vai até 22 de abril.

O ‘Brasil a Bordo’, série do Miguel Falabella, irá ao ar na Globo entre 25 de janeiro e 12 de abril. Noites de quinta, após o ‘BBB’...

... E no dia 29, a Globo reprisa, após o ‘Jornal da Globo’, a quinta temporada de ‘Homeland – Segurança Nacional’.

Fox Sports, números fechados de 2017, apresentou aumento de audiência na casa dos 26% na faixa nobre...

... Além das transmissões, a programação do horário também contribuiu de forma importante para este crescimento.

C´est fini

O ‘Fala Brasil’, exibido nas manhãs da Record, fechou 2017 com 6 pontos de média e share de 19%, na Grande São Paulo. Segundo lugar no horário, atrás apenas da Globo. O programa, atualmente apresentado por Roberta Piza e Larissa Alvarenga, mantém a vice-liderança isolada desde 2013. Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau.