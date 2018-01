Após saída de Rueda, Flamengo anuncia Carpegiani como novo técnico

PEDRO IVO ALMEIDA RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Após confirmar a saída de Reinaldo Rueda, que irá comandar a seleção do Chile, o Flamengo anunciou na noite desta segunda-feira (8) que Paulo Cesar Carpegiani será o novo treinador do clube em 2018. Por meio de seu Twitter, o Flamengo confirmou que a coletiva do treinador será realizada já nesta terça-feira (9). Carpegiani irá falar com a imprensa em entrevista coletiva às 12h30, no Ninho do Urubu, centro de treinamento do clube. Mesmo que Rueda tivesse ficado para treinar a equipe, Carpegiani ainda assim trabalharia no Flamengo em 2018. Técnico do Bahia no ano passado, ele seria o gerente de futebol do clube no lugar de Mozer, ficando abaixo apenas do executivo Rodrigo Caetano. Essa será a terceira passagem de Carpegiani no comando do Flamengo. O técnico, que esteve à frente da equipe entre 1981 e 1983, também treinou o clube em 2000. Em 138 jogos, foram 83 vitórias, 31 empates e 24 derrotas do Flamengo dirigido por Carpegiani. Ele foi o responsável por comandar o Flamengo nas duas maiores conquistas da história do clube, com a Copa Libertadores e o Mundial de Clubes vencidos pelo time rubro-negro em 1981 contra Cobreloa (Chile) e Liverpool, respectivamente. A confirmação veio algumas horas depois de Reinaldo Rueda pedir demissão do Flamengo. O treinador aceitou a proposta para comandar a seleção chilena de futebol e comunicou ao Rubro-negro que não seguirá mais no clube. A multa a ser paga é de seis meses de salário do técnico, em torno de US$ 1 milhão (R$ 3,2 milhões). Dirigentes rubro-negros, que reafirmavam que ele ficaria, estão bastante irritados e consideram que foi uma atitude antiética por parte do treinador. Entendem que, se ele tivesse sido transparente durante o processo, o Flamengo teria mais opções e tempo para procurar treinadores, tendo sido prejudicado em seu planejamento.