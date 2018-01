Globo muda sistema de votação do 'Big Brother Brasil' 

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Globo anunciou, nesta segunda (8), mudança no sistema de votação do "Big Brother Brasil 2018". Neste ano, o telespectador que quiser votar pela internet precisará fazer um cadastro gratuito antes de escolher um participante. Os votos continuam sendo ilimitados. Segundo a emissora, será preciso informar dados pessoais como nome, e-mail e data de nascimento. Também será necessário criar uma senha de 8 a 15 dígitos.

Para facilitar o processo, a Globo promete dar a opção de clicar no botão do Facebook ou do Google para preencher automaticamente alguns campos. De acordo com a emissora carioca, o intuito é "conhecer melhor" os fãs do programa, mas a pratica também evita fraudes e robôs.

Pelo segundo ano consecutivo sendo apresentado por Tiago Leifert, que já passou pelo comando de programas como "The Voice Brasil" e "The Voice Kids", o "BBB 18" estreia no dia 22 de janeiro.