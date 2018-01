Diego Souza posa com camisa do São Paulo e exalta novo desafio

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma vez oficializada a saída de Lucas Pratto, chegou a hora de Diego Souza conquistar a torcida do São Paulo. O primeiro passo foi dado nesta segunda-feira (8), em um post do Instagram no qual o jogador promete empenho. "O desejo de chegar ao São Paulo sempre foi grande. Gosto de ganhar, e vou brigar pelos nossos objetivos com os meus novos companheiros", disse o polivalente Diego Souza, que pode atuar como meio-campista ou no comando do ataque – função que era realizada por Pratto. A declaração e a foto foram inicialmente publicadas pelo perfil do São Paulo no Instagram, mas o próprio Diego Souza tratou de compartilhar a mensagem em sua conta. "Vamos com tudo nesse novo desafio", escreveu. O clube confirmou a contratação neste domingo (7), com a viagem de Raí, diretor de futebol, ao Recife. O Sport queria que Diego Souza assumisse a vontade de sair antes de concretizar a venda. O clube pernambucano vendeu os 45% dos direitos econômicos que detinha do jogador de 32 anos, cujo contrato ia até o fim de 2018. Em nota oficial, o Sport agradeceu a Diego Souza pelos "serviços prestados". Desde 2014 na equipe, ele fez 57 gols em 173 jogos e chegou a receber convocações para a seleção brasileira.