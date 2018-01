Após deixar Flamengo, Rueda é anunciado como novo treinador do Chile

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após pedir demissão do Flamengo, Reinaldo Rueda foi anunciado oficialmente como o novo técnico da seleção chilena nesta segunda-feira (8). O contrato do treinador colombiano terá duração até o fim das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, e poderá ser prorrogado em caso de classificação da Roja. Na nota oficial do anúncio do acordo, o presidente da Federação Chilena de Futebol Arturo Salah explicou que a experiência de Rueda, que já comandou Honduras e Equador nos Mundiais de 2010 e 2014, respectivamente, foi essencial para a sua escolha. "Tomamos o tempo necessário para ter a melhor alternativa para nossa seleção. Um técnico com experiência em seleções, que já se classificou para Copas e conta com uma trajetória esportiva de alto nível", afirmou. "Esperamos que Reinaldo Rueda alcance grandes objetivos com o Chile, e que traga sua experiência a todas as seleções, desde a adulta até as juvenis, passando seus conhecimentos, estilos e definições técnicas todas as categorias", finalizou o mandatário. A confirmação veio algumas horas depois de Reinaldo Rueda pedir demissão do Flamengo. O treinador aceitou a proposta para comandar a seleção chilena de futebol e comunicou ao Rubro-negro que não seguirá mais no clube. A multa a ser paga é de seis meses de salário do técnico, em torno de US$ 1 milhão (R$ 3,2 milhões). Dirigentes rubro-negros, que reafirmavam que ele ficaria, estão bastante irritados e consideram que foi uma atitude antiética por parte do treinador. Entendem que, se ele tivesse sido transparente durante o processo, o Flamengo teria mais opções e tempo para procurar treinadores, tendo sido prejudicado em seu planejamento. Minutos antes do Chile anunciar Rueda, o time brasileiro oficializou Paulo Cesar Carpegiani como seu novo treinador.