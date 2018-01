Com apagões e campo alagado, Palmeiras empata e avança em 1º na Copa SP

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras conheceu seu primeiro tropeço na Copa São Paulo de Futebol Júnior nesta segunda-feira (8). Em partida marcada por dois apagões no estádio Joaquinzão, o time alviverde só empatou em 1 a 1 com o dono da casa Taubaté, mas ferminou na liderança do grupo 27. Os dois times já estavam classificados para a próxima fase, e a partida valia a primeira colocação. O time alviverde jogava por um empate para ficar com a primeira posição. No entanto,o gol do meia Elorhan aos 35 minutos do primeiro tempo, aproveitando rebatida da zaga e finalizando de fora da área, quase tirou a liderança do Palmeiras. Tentando tocar a bola pelo chão e criar jogadas com tabelas rápidas, o Palmeiras sofreu com o péssimo estado do gramado, alagado pela chuva. Precisando de um gol, a equipe teve uma boa chance foi no começo do segundo tempo, quando Maílton cruzou e Fernando recebeu sozinho na segunda trave, mas errou o chute e mandou por cima. O Palmeiras ficou com a bola na maior parte do tempo, mas esbarrou na boa marcação do Taubaté e nas poças de água. A falta de luz, que já havia atrasado a volta do intervalo, apareceu de novo no decorrer da segunda etapa. Os refletores do Joaquinzão se apagaram e obrigaram o árbitro Luiz Flávio de Oliveira paralisar a partida por vários minutos. Logo depois da bola voltar a rolar, o Palmeiras finalmente conseguiu o gol de empate aos 33 minutos. Fernando se antecipou aos zagueiros após cruzamento de Mailson, e acertou uma espécie de voleio, que foi no canto esquerdo do goleiro Felipe. Na primeira posição do grupo 27, com sete pontos, o Palmeiras vai encarar no mata-mata o segundo colocado da chave 28, que tem Bahia, Botafogo-PB, Manthiqueira e São Bento. Todos ainda podem se classificar, e o grupo será definido nesta terça (9).