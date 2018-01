James Franco é acusado de má conduta sexual após ganhar o Globo de Ouro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após uma cerimônia marcada por atos e discursos contra o assédio, um dos vencedores do Globo de Ouro foi acusado de má conduta sexual. James Franco recebeu o prêmio de ator de comédia por "O Artista do Desastre" e causou diversas reações no Twitter, segundo a "Newsweek". A atriz Ally Sheedy, que trabalhou em "The Long Shrift", uma peça off-Broadway de Franco em 2014, perguntou várias vezes por que o ator, também premiado em 2002 como melhor ator de minissérie ou filme para TV, participava do Globo de Ouro. "James Franco acabou de ganhar. Por favor, nunca me pergunte por que eu deixei o negócio de cinema/tv", escreveu Ally Sheedy. A estrela de "Clube dos Cinco" (1985) insinuou que era hipocrisia o ator de 39 anos de usar o bottom com o slogan de protesto "Time's Up" (o tempo acabou), mas ela apagou as mensagens pouco depois de publicá-las. Sheedy não foi a única a se manifestar no Twitter. Outra mulher contou uma história sobre Franco atacando-a, e outros lembraram de um episódio em que James Franco tentou forçar uma adolescente a visitar seu quarto de hotel em 2014.