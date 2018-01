Inscrições estão abertas para a 7° edição do Olhar de Cinema

O Olhar de Cinema - Festival Internacional de Curitiba anuncia que estão abertas as inscrições para sua sétima edição, que acontece de 6 a 14 de junho. Longas e curtas-metragens podem ser enviados, através de formulário disponível no site do evento.

Os filmes deverão ser enviados através de link privado, até o dia 9 de março. A divulgação dos selecionados acontecerá no dia 9 de maio.

Já estabelecido no cenário cultural brasileiro, o festival tem como objetivo destacar e celebrar o cinema independente, por meio da seleção de filmes com propostas estéticas inventivas, envolventes e com comprometimento temático. Sua programação privilegia filmes que se arriscam em novas formas de linguagem cinematográfica, estão abertos ao experimentalismo e possuem potencial de comunicação.

A grande diversidade temática e estética, que não rejeita gêneros, formatos e durações é uma das marcas registradas do evento que, ainda, busca valorizar o cinema brasileiro e também paranaense, ao garimpar o que há de mais precioso e urgente nessas cinematografias.

Paralelamente, o Olhar de Cinema homenageia mestres do cinema mundial, com uma seleção de filmes clássicos restaurados e apresenta ao público novos diretores que, mesmo com uma curta filmografia, já possuem forte identidade artística.

Dessa maneira, o evento tem a intenção não só de proporcionar ao público experiências cinematográficas singulares, mas também fomentar a reflexão acerca da linguagem e história do cinema.