09/01/18 às 09:08 - Atualizado às 12:57 Redação Bem Paraná com assessoria

(foto: STF)

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, estará em Curitiba nesta terça-feira (9). A visita foi confimada pela assessoria da ministra. Na Capital paranaense ela deve fazer uma visita a um presídio e ao Tribunal de Justiça do Paraná, onde vai falar com desembargadores.

