Mendoza deixa Corinthians e acerta com clube francês por três anos e meio

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Stiven Mendoza é o novo reforço do Amiens, da França. O atleta e seu empresário, Alex Rodrigo, se reuniram com a direção do Corinthians e ajustaram todas as questões para a saída do colombiano da equipe paulista.

O contrato com o clube francês terá duração de três anos e meio e a apresentação deve acontecer já nos próximos dias. Aos 25 anos de idade, Mendoza chegou para jogar no clube paulista em 2015. No ano seguinte foi emprestado ao New York City e, no início de 2017, se apresentou ao Bahia.

Em pouco menos de duas temporadas no Brasil, ele atuou em 56 jogos oficiais, marcando 11 gols. Pelo Tricolor baiano, foi destaque no Brasileirão passado, tendo assinalados oito gols em 31 partidas. Ele embarcou no início da noite desta segunda-feira (8) para a França.

FRANÇA "Estou muito feliz por essa negociação ter se concretizado. Há muito tempo, o futebol francês é um dos grandes cenários do futebol mundial. Ainda mais agora com a chegada do Neymar ao Paris Saint-Germain. Existe grande visibilidade e o nível técnico é muito alto. Chego ao Amiens para desenvolver meu futebol, dar sequência na minha carreira e chegar à Seleção Colombiana. Esses são meus os meus focos para a temporada de 2018", ressaltou o atacante. SAÍDA "Fui muito feliz no Brasil.Cheguei para o Corinthians, um clube de ponta nos cenários nacional e internacional, e pude trabalhar e aprender demais com um dos melhores técnicos do mundo, que é o Tite. No ano passado, vesti outra grande camisa, a do Bahia. Pude ajudar de maneira efetiva na campanha do clube no Brasileirão. É como já disse: fui muito feliz no Brasil e espero poder voltar a jogar aqui numa próxima oportunidade. Tenho a certeza de que saio com as portas abertas", definiu Mendoza.