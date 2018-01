Revoltado com dispensa por mensagem, Cavalieri pode ir à Justiça contra Fluminense

LEO BURLÀ RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Um dos oito tripulantes da barca que zarpou do Fluminense nos últimos dias de 2017, o goleiro Diego Cavalieri está disposto a endurecer o jogo com o seu ex-clube. Ainda revoltado pela forma como foi desligado do clube, o camisa 12 já decidiu que não irá abrir mão de nem um centavo devido.

Assim como Gustavo Scarpa, um de seus melhores amigos no clube, o jogador está certo de que acionará o clube judicialmente caso algo diferente do pagamento integral da dívida seja proposto. Seus representantes já estiveram nas Laranjeiras na última semana, mas ainda não houve definição alguma sobre o caso.

Muito chateado, Cavalieri já buscou seus pertences no centro de treinamento do clube e não escondeu sua insatisfação em contato com pessoas próximas no Fluminense. Estima-se que o atleta tenha algo em torno de R$ 12 milhões a receber. Seu contrato tinha validade até 30 de dezembro de 2019, e a dispensa tardia deixou Diego Cavalieri ainda mais magoado. Sem muito tempo para agir, ele teme ficar sem alternativas para seguir a carreira neste primeiro momento.

O caso é tão delicado que o presidente Pedro Abad pediu uma ajuda a Ronaldo Barcellos, vice-presidente comercial. O dirigente está na linha de frente das questões referentes a Gustavo Scarpa e ao goleiro. Procurada para comentar a questão, a assessoria de imprensa do Fluminense não se manifestou até o fechamento desta reportagem. Em meio aos bastidores turbulentos do clube, o Fluminense trabalha a pleno vapor de olho na temporada deste ano. O time embarca nesta terça-feira para a disputa da Flórida Cup.