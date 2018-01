Coutinho é recebido no Barcelona por Suárez, Paulinho e Piqué

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Philippe Coutinho já está integrado ao elenco do Barcelona. Nesta terça-feira (9), a conta do clube catalão postou foto que mostra o meia brasileiro sendo recebido por Paulinho, Luis Suárez e Gerard Piqué no centro de treinamento da equipe (https://twitter.com/FCBarcelona/status/950677710799556608).

Dos três, dois são velhos conhecidos de Coutinho. Paulinho é colega de seleção brasileira do meia, enquanto Luis Suárez foi companheiro do jogador no Liverpool entre 2013 e 2014. Completa a lista Piqué, que, de acordo com o jornal espanhol "Sport", é um dos jogadores mais extrovertidos do time e um dos que tem mais facilidade para entrosar os reforços.

A imagem antecede a volta do elenco aos treinos após a segunda-feira de folga dada após vitória por 3 a 0 sobre o Levante, domingo, pela 18ª rodada do Campeonato Espanhol. Enquanto Piqué, Paulinho e Suárez vão iniciar a preparação para duelo com o Celta, válido pela Copa do Rei, Coutinho deve continuar o tratamento da lesão em sua coxa direita.