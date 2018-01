'Com o coração disparado', Bruna Marquezine chora em première de 'Deus Salve o Rei'

CRIS VERONEZ RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Bruna Marquezine não conteve a emoção e foi às lágrimas durante a pré-estreia de "Deus Salve o Rei". O primeiro capítulo da trama medieval da Globo foi exibido na noite desta segunda (8), em uma sala de cinema na zona oeste do Rio. Estavam presentes elenco, equipe, imprensa e alguns fãs.

A estreia nas telinhas acontece nesta terça (9), às 19h. "Cheguei aqui com o coração disparado", disse Marquezine após assistir à exibição. Visivelmente mais magra, a atriz de 22 anos diz que a perda de peso foi para que seu rosto não ficasse com ar infantil na televisão, já que sua personagem é uma mulher de postura altiva. Na trama, ela interpreta a princesa Catarina, do reino de Artena, que apesar de ter aparência inofensiva e meiga, é extremamente ambiciosa e dissimulada. "Em primeiro lugar, tento não ficar atrelando magreza à beleza. Por muito tempo tentei me enquadrar nesse padrão e sei o quanto isso machuca todas nós, mulheres. [...] Imaginei que a Catarina, por ser essa mulher altiva, ficaria com uma dureza maior no vídeo se eu estivesse com o rosto mais magro. Mas nunca prejudiquei minha saúde por isso. Tive muito tempo para fazer essa transformação. Não foi algo que aconteceu da noite para o dia", disse.

Ela ressalta que teve acompanhamento de profissionais durante o processo de emagrecimento e revela a descoberta um problema na tireoide. "Não é uma doença. A glândula só não está funcionando muito bem. E acho que isso acabou fazendo com que eu emagrecesse um pouco mais, porque meu metabolismo não estava funcionando corretamente. Mas fiz tudo acompanhada por profissionais. Eu tenho feições de menina, e o rosto mais redondinho acabaria infantilizando um pouco a personagem."

Marina Ruy Barbosa, 22, abraçou a colega de elenco ao fim do capítulo da novela. "Foi emocionante assistir à exibição. É um trabalho de meses que estamos fazendo. E o bom é que a cada capítulo vai ficando melhor, porque a história vai engrenando e ficando mais interessante. Essa novela não para nem por um segundo", disse.

Logo no primeiro capítulo da trama, a plebeia Amália, personagem de Marina, é apresentada ao público como uma mulher independente e de personalidade forte. Namora Virgílio (Ricardo Pereira), mas sabe que ele não é seu grande amor. Já na estreia da trama, ela encontra Afonso (Rômulo Estrela), com quem viverá uma intensa paixão. "O público pode esperar, sobretudo, um romance muito bonito entre eles. Sou um amante dessas novelas que nos tiram do contemporâneo. Isso me tira da zona de conforto", afirmou Rômulo Estrela, 33. "Estou ansioso. Mas é uma ansiedade boa, feliz. Após três meses de trabalho, estava na hora desse filho nascer e de o Brasil conhecer essa novela. Gravamos um pouco menos de 30 capítulos. É uma trama que conta histórias em uma época fictícia, importante, um pouco como um alívio para o momento social e político que vivemos", acrescentou.

Johnny Massaro, 25, foi ovacionado quando apareceu na telona. Na pele do príncipe Rodolfo, irmão de Afonso, ele fará par romântico com a personagem de Tatá Werneck, Lucrécia. O casal promete levar muitas risadas ao público. "A coisa do humor é algo que tenho tido a oportunidade de flertar em alguns momentos. Em 'Filhos da Pátria' [minissérie] eu fiz isso, mas lá era um humor mais levado para a farsa. Nessa novela a gente traz mais para a realidade." Bia Arantes, que vai interpretar a sensual Brice, estava encantada com os efeitos especiais da novela: "Acho maravilhoso a exibição na telona, principalmente para a equipe. A gente tem um time de finalização que é quase oito vezes maior do que o de uma novela convencional."

No evento, estavam presentes também Ricardo Pereira, Débora Olivieri, Fernanda Nobre, Tatá Werneck, entre outros. A TRAMA Séculos atrás, na região fictícia de Cália, os reinos de Montemor e Artena viviam em paz há muito tempo, até que algumas escolhas de seus monarcas e suas consequências interferem diretamente no curso da história.

Afonso (Romulo Estrela), príncipe herdeiro de Montemor, é um homem honrado, justo e que, desde criança, foi preparado para, um dia, assumir o trono. Exatamente o oposto de seu irmão caçula, o irresponsável e inconsequente Rodolfo (Johnny Massaro), que só pensa em aproveitar as mordomias de sua vida de príncipe. Os dois são netos da Rainha Crisélia (Rosamaria Murtinho), que está doente e percebe a urgência de nominar um sucessor para seu reino, que naturalmente seria Afonso, o mais velho.

O reino vizinho, de Artena, é governado pelo rei Augusto (Marco Nanini), um homem sábio e benevolente, que tem em sua filha, a princesa Catarina (Bruna Marquezine), sua sucessora. Mas ela, ao contrário do pai, tem planos ambiciosos para seu reino, e não medirá esforços para conquistar seus objetivos.

Montemor é um reino próspero, rico em minério de ferro, mas onde falta algo essencial para sua subsistência: água. Artena, por outro lado, tem este recurso em abundância. Um acordo vigente há muitos anos entre os dois reinos garante que o minério produzido em Montemor seja fornecido a Artena em troca de sua água. A morte de Crisélia abala perigosamente a paz até então mantida entre os dois reinos.

Afonso logo deverá se tornar rei, mas o amor pela plebeia Amália (Marina Ruy Barbosa), de Artena, o faz abdicar do trono, entregando o posto a seu despreparado irmão, o que torna ainda mais delicadas as relações com o reino vizinho. Neste momento, Catarina tem uma grande oportunidade de colocar em prática seus planos expansionistas. "Temos um príncipe que está abdicando ao trono, que era o destino que estava determinado para ele. Ele faz uma escolha difícil, o que tem inúmeras consequências na vida dele e de seu reino. Muitas surpresas e reviravoltas estão previstas a partir disso ao longo da trama", adianta o autor Daniel Adjafre.