Philippe Coutinho vai herdar número de Mascherano no Barcelona, diz jornal

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - De acordo com reportagem do jornal espanhol "Mundo Deportivo", Philippe Coutinho vai usar a camisa 14 no Barcelona. O número ficará disponível assim que Javier Mascherano acertar sua transferência para o Hebei Fortune.

A numeração está associada a Johan Cruyff, ídolo do Barcelona, que, apesar de usar a 9 no clube, vestia a 14 quando defendia a seleção holandesa. Seu filho, Jordi Cruyff, também defendeu as cores da equipe catalã e foi mais um a utilizar o número. Antes de Mascherano, o jogador mais famoso a utilizar a 14 foi Thierry Henry, que defendeu o clube catalão entre 2007 e 2010 depois de se destacar pelo Arsenal.

Entre Jordi Cruyff e Thierry Henry, os jogadores que vestiram a camisa 14 do Barcelona com maior destaque foram Emmanuel Amunike, Gerard López e Santiago Ezquerro.