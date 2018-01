Odair Hellmann usa Patrick na vaga de Camilo em time titular do Inter

MARINHO SALDANHA PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Patrick ocupou a vaga de Camilo no time titular do Inter no treinamento desta terça-feira (9). O meia segue com desconforto na panturrilha esquerda e ficou fora da atividade de campo. Odair Hellmann voltou a separar três equipes.

Na titular estiveram: Danilo Fernandes; Dudu, Klaus, Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado, Edenílson, Pottker, Patrick e D'Alessandro; Leandro Damião. Patrick, que originalmente é volante, ocupou o lado esquerdo da linha ofensiva. Exatamente o posto em que Camilo foi utilizado desde o início da pré-temporada.

O treinamento alternou movimentos de ataque e defesa, marcação alta e recuo, saída de bola e conclusão. Sempre em campo reduzido sob orientações repetidas do comando técnico. Os jogos se alternaram com o time reserva e o terceiro. O Internacional estreia em competições oficiais no dia 18 contra o Veranópolis.

O Campeonato Gaúcho é prioridade no começo do ano. Antes, porém, encerra sua preparação em amistoso contra o Lajeadense, no sábado. Camilo será avaliado diariamente. Não está definido sua presença ou ausência nas partidas. Nem mesmo um possível tempo de parada foi determinado antecipadamente.