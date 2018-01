HU dos Campos Gerais ganha nova ala especializada em pediatria

(foto: AEN)

O Governo do Estado inaugurou nesta segunda-feira (08), em Ponta Grossa, a nova ala de cirurgia pediátrica do Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais (HURCG). A estrutura contará com oito leitos especializados e será referência para o atendimento de toda a região, que concentra 12 municípios.

De acordo com o secretário de Estado da Saúde, Michele Caputo Neto, o objetivo é ampliar a oferta de serviços já disponíveis no hospital, fortalecendo sua retaguarda de atendimento e reduzindo a necessidade de transferências de pacientes para outras regiões. “Com isso, estamos dando mais um passo para resolver um problema antigo dos Campos Gerais que é o atendimento pediátrico. A ideia é garantir que as crianças desta região sejam atendidas mais perto de casa e com toda a estrutura necessária para o conforto e segurança do tratamento”, disse o secretário.

Para o secretário, a presença da família é fundamental para a boa recuperação das crianças. “Sabemos o quanto o amor e o carinho dos pais são importantes para o tratamento dos pequenos. Por isso, descentralizando esse tipo de serviço, encurtamos distâncias e facilitamos a vida dos pais e demais familiares”, destacou.

Segundo a enfermeira responsável pela nova ala, Juliana Estafanski, um projeto-piloto será implantado para aproximar ainda mais os pais de seus filhos em tratamento. “A proposta é permitir que os pais ou responsáveis fiquem com suas crianças até o momento da anestesia, antes da cirurgia. Isso dá mais segurança à criança”, afirmou.

O Estado destinou R$ 100 mil para equipar a nova ala, que conta com duas enfermarias. Além disso, será investido mais R$ 1,8 milhão por ano em recursos de custeio que garantem a manutenção das equipes e o pagamento de demais despesas.

RESIDÊNCIA – De acordo com o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, João Carlos Gomes, essa é mais uma ação efetiva do Governo do Estado que alia duas importantes políticas públicas: a saúde e a educação. “Esta parceria intersetorial só favorece a população. Ela traz benefícios ao atendimento em saúde e também à formação de novos profissionais que usam o HU como campo de estágio e residência”, ressaltou. “Neste ano teremos 120 residentes aqui”.

A previsão é que sejam realizadas 60 cirurgias por mês, com destaque para apendicite, hérnias enclausuradas e torção de testículo. Esses procedimentos tratam situações de urgência que requerem intervenção multiprofissional das equipes de cirurgia, radiologia, pediatria, anestesia, enfermagem, análises clínicas, farmácia, dentre outros.

De acordo com o diretor-geral do HURCG, Everson Augusto Krum, o hospital vem passando por uma grande transformação desde 2011. “Trouxemos para cá a maternidade, a UTI neonatal, a UTI pediátrica e mais uma série de outros serviços que fortaleceram o HU como referência materno-infantil. E agora, com mais essa ala cirúrgica, estamos avançando ainda mais na área pediátrica”, enfatizou.

O Hospital Universitário já fazia cirurgias de trauma pediátrico (acidentes e quedas) e agora passa a oferecer mais uma especialidade. Como hospital público de assistência e ensino, possibilitará também que acadêmicos de Medicina, Enfermagem e residentes médicos e multiprofissionais aprendam no próprio HU, que está dentro do Campus da Universidade Estadual de Ponta Grossa.

O prefeito de Ponta Grossa, Marcelo Rangel, salientou a evolução do hospital universitário ao longo dos últimos anos. “É muito bom ver o quanto este hospital não para de crescer. Hoje podemos dizer que ele serve de retaguarda para a nossa população. Um trabalho que merece ser destacado”, comemorou.

RESGATE – Em 2010, o hospital contava com apenas 18 leitos gerais ativos. Atualmente, este número já é nove vezes maior – 164 leitos. Também foi implantado o serviço de ressonância magnética com um investimento de R$ 2,7 milhões, e o laboratório de análises clínicas.

Foi inaugurada também a nova ala de UTI pediátrica e neonatal, aumentando de oito para 20 leitos. A ampliação da oferta de serviços foi possível graças ao reforço no quadro de funcionários que agora conta com 480 servidores. O número é 43% maior do que existia em 2010, quando apenas 334 servidores trabalhavam no hospital.

Em média, por ano, o HU faz 60 mil atendimentos ambulatoriais, 3,5 mil cirurgias e 40 mil exames. No ambulatório de gestação de alto risco, são atendidas em torno de 3 mil gestantes anualmente.