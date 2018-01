Programa Paraná Alfabetizado recruta voluntários no Estado

(foto: AEN)

Estão abertas até 05 de fevereiro as inscrições para a segunda seleção do Programa Paraná Alfabetizado. As vagas são para voluntários nas funções de alfabetizador e de coordenador de turmas. Os candidatos selecionados e que compuserem turmas receberão uma bolsa mensal paga pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) do Ministério da Educação (MEC).

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pessoalmente pelo candidato nos Núcleos Regionais de Educação, das 8h30 às 17h30. É necessário apresentar cópia e original do RG, CPF, comprovante de escolaridade, comprovante de residência, ficha de inscrição e termos de compromisso preenchidos.

Caso estejam disponíveis, os candidatos também devem apresentar comprovante de vínculo com rede pública de educação e comprovante de experiência profissional em educação, com tempo de serviço.

ATIVIDADES – O alfabetizador voluntário é responsável por localizar, mobilizar e cadastrar jovens a partir de 15 anos, adultos e idosos não alfabetizados para constituir turmas. A turma deve ter no mínimo 15 e no máximo 25 alfabetizandos na zona urbana e de oito a 25 na zona rural. Cada turma fará 10 horas de atividades semanais divididas em, no mínimo, três dias. O Alfabetizador pode constituir até duas turmas.

Ao coordenador de turmas voluntário cabe a função de apoiar os alfabetizadores na constituição de turmas, assim como em todos os trâmites administrativos do Programa Paraná Alfabetizado. Ele é responsável por acompanhar no mínimo cinco e no máximo nove turmas de alfabetização.

O ciclo de alfabetização de cada turma dura oito meses, com carga horária mínima de 320 horas. A meta de atendimento autorizada pelo Ministério da Educação para esta edição do programa é de 7,5 mnil pessoas no Estado. O Paraná Alfabetizado estará disponível em 139 municípios paranaenses.

Confira todos os editais em

http://www.educacao.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=100

Núcleos Regionais de Educação

http://www.nre.seed.pr.gov.br/

Serviço:

2ª seleção do Programa Paraná Alfabetizado

Inscrições: até 05 de fevereiro de 2018

Classificação provisória: 08 de fevereiro de 2018

Classificação final: 19 de fevereiro de 2018

Início das atividades: 05 de março de 2018