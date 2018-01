Livraria Cultura está com descontos de até 70%

No mês de janeiro, a Livraria Cultura está com um saldão com descontos até 70%. A promoção vale para as lojas físicas e para o site da Cultura até dia 14 de janeiro.

Os descontos são para os livros nacionais e importados, brinquedos, casa & design, e-books, filmes e séries, produtos de fotografia, games, gifts, música, papelaria, som, telefonia e TV. Variando de 30%, 50% e 70%.

Livros

“A Freya das sete ilhas”, de Joseph Conrad, com 81% de desconto, saindo de R$ 21,90 por R$ 4,30.

Best-seller “Origem”, de Dan Brown, passou de R$ 49,90 para R$ 34,90, com 31% de desconto.

Best-seller, “Sapiens – uma breve história da humanidade”, de Yuval Noah Harari, está com 34% de desconto, saindo de R$ 59,90 por R$ 39,70.

“Crer ou não crer”, de Padre Fábio de Melo e Leandro Karnal está com 30% de desconto, de R$ 34,90 por R$ 24,50.

Filmes

“Senhor dos anéis – A sociedade do anel”, de Peter Jackson, está com 71% de desconto, de R$ 29,90 por R$ 8,90.

“Mulher Maravilha”, de Patty Jenkins, está com 51% de desconto, saindo de R$ 39,90 por R$ 19,90.

O clássico “Amacord”, de Federico Fellini, com 43% de desconto, sai de R$ 34,90 por R$ 19,90.

A trilogia “De volta para o futuro”, de Robert Zemeckis, com 34% de desconto, passa de R$ 29,90 para R$ 19,90.

Som

Fone de ouvido ON Sony MDR-XB550APR ganha 34% de desconto, passando de R$ 299 para R$ 199.

Subwoofer ativo Yamaha YST-SW012BL tem 31% de desconto, saindo de R$ 999 por R$ 699.

Caixa bluetooth Sony SRS-XBL20LC, o produto ganha 29% de desconto, saindo de R$ 599,99 por R$ 429.

Informática

Impressora multifuncional HP 2136 tem 38% de desconto, passando de R$ 399 para R$ 249.

Notebook ACER – A515-51G-72DB I7 – 7500U 8GB está com 31% de desconto, saindo de R$ 4.199 por R$ 2.899.

O twist pendrive de 32 GB Multilaser PD589 está com 39% de desconto, de R$ 64,90 por R$ 39,90.

Diversos

Camiseta com estampa do escritor James Joyce está com 50% de desconto, de R$ 62 por R$ 31.

Papelaria

Bloco de super-heróis com 51% de desconto, saindo de R$ 39,90 por R$ 19,90.

Brinquedos

Boneco Kylo Ren (Star Wars, episódio VII), com 41% de desconto, sai de R$ 49,99 por R$ 29,90.