Urbs prepara licitação para ocupação comercial de 49 lojas

(foto: SMCS)

A Urbs (Urbanização de Curitiba S/A) licitará a ocupação de 49 espaços comerciais em diferentes equipamentos públicos da cidade. No pacote estão 11 lojas dentro do Shopping Popular Capão Raso, 36 boxes e uma loja no Mercado Central da Rua da Cidadania Matriz e uma cafeteria no Batel, na praça Miguel Couto (Praça do Batel).

Os editais estão em elaboração e serão lançados na primeira quinzena de fevereiro. Ainda não estão definidos valores, mas a licitação, no tipo concorrência pública, será pela maior oferta.

Espaços

No Shopping Popular Capão Raso, os espaços comerciais disponíveis variam de 156 metros quadrados, a maior loja, a 17 metros quadrados, a menor.

No Mercado Central da Matriz, na Praça Rui Barbosa, os box têm dois metros quadrados cada. A loja tem 70 metros quadrados entre o térreo e piso superior.

Na pracinha do Batel o espaço é destinado exclusivamente à instalação de uma cafeteria. Os ramos comerciais para cada espaço devem constar na proposta dos empreendedores e respeitar plano de ocupação elaborado pela Urbs, que proíbe uma série de atividades de acordo com cada ambiente.