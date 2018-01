Veja o que pode e não pode em concursos em ano eleitoral

Redação Bem Paraná com assessoria

09/01/18 às 12:09 - Atualizado às 12:58 Redação Bem Paraná com assessoria

Os concursos públicos estão proibidos no período eleitoral?

Sim. O governo pode abrir novos concursos, lançar editais, receber inscrições e realizar as provas em período eleitoral. O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, afirma que os concursos não estão proibidos em ano eleitoral, podendo ser realizados a qualquer tempo, antes e depois das eleições, conforme entendimento do Tribunal Superior Eleitoral.

O que diz a lei?

O artigo 73 da Lei das Eleições (9.504/97) restringe a nomeação, contratação ou admissão do servidor público nos três meses antes do pleito e até a posse dos eleitos, que neste ano será de 5 de julho a 1º de janeiro de 2015. Mas, concursos homologados (quando há divulgação da relação final de aprovados) antes de 5 de julho podem nomear os candidatos aprovados.

E a nomeação?

As restrições de nomeações se aplicam somente às esferas de governo em que ocorre a eleição. Neste ano serão eleitos presidente, governador, senador e deputados estaduais e federais. Por isso, as nomeações nas esferas federal e estadual estão proibidas no segundo semestre.

O que muda para quem foi aprovado?

Os candidatos que foram aprovados em concursos homologados antes de 5 de julho devem esperar a convocação para assumir o cargo. Já os aprovados em concursos ainda não homologados devem esperar a homologação, que será liberada a partir de 1º de janeiro de 2015.

O que muda para quem está em cadastro de reserva?

Os candidatos em cadastro de reserva, que são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso, continuam nessa lista. Os concursos homologados antes de 5 julho podem chamar os aprovados, mas os que não ainda não foram precisam esperar para publicar o resultado final, o que será liberado a partir de 1º de janeiro de 2015.

E os concursos municipais?

A realização de concursos e as nomeações em âmbito municipal não sofrem mudanças e podem ocorrer sem restrições.

Existem exceções?

Podem ser nomeados, em qualquer época, os candidatos aprovados para cargos no Poder Judiciário, Ministério Público, nos Tribunais ou Conselhos de Contas, órgãos da Presidência da República ou serviços públicos essenciais e inadiáveis.