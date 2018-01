Estação Santana do Metrô de SP exibe fotos para alertar população sobre câncer

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Atualmente a segunda causa de morte no país, o câncer ainda traz muitos mistérios e desencontro de informações. Para levar mais dados e alertar sobre a doença e a importância de seu diagnóstico precoce, a Abrale (Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia), realiza a exposição "100% de Esforço Onde Houver 1% de Chance", na estação Santana do Metrô, em São Paulo, a partir desta quarta-feira (10). A exibição reúne painéis que falam sobre a importância de hábitos saudáveis e de se atentar para os possíveis sinais do câncer, ilustrados com fotos de pacientes que estão em tratamento ou venceram a doença ao lado de famosos como técnico da seleção brasileira Tite e a cantora Ludmilla. A entrada é gratuita e a exposição fica no local até 31 de janeiro. 100% DE ESFORÇO ONDE HOUVER 1% DE CHANCE Estação Santana do Metrô - avenida Cruzeiro do Sul, 3.173, Canindé, São Paulo, SP. 10 a 31 de janeiro: dom. a sab., das 4h40 à 0h. GRÁTIS