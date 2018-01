Finalista do 'The Voice Kids' perde irmã em incêndio em Foz

(foto: Reprodução Facebook)

Juan Carlos Poca, finalista do The Voice Kids em 2017, usou o seu perfil na rede social Facebook para se despedir da irmã, Dellianie Elisse Poca, de 7 anos. Ela morru nesta segunda-feira,8, em um incêndio na casa onde morava com a família em Foz do Iguaçu, no oeste do Estado.

"Te amo, minha flor. Muito obrigado por existir na minha vida. Você me preencheu nas horas de vazio, me deu coragem nas horas de vergonha. Por você eu dou minha vida. Te amo princesa, mais que tudo. Minha gatinha, se cuida. Manda um beijão pra Jesus e pra Deus em meu nome, meu anjo!!!”, disse.

Juan não estava na casa na hora do incêndio. Ele mora com uma irmã mais velha.

Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros, um curto-circuito pode ter causado o incêndio, que teve início por volta das 21 horas. Quando os bombeiros chegaram, a casa já estava tomada pelo fogo. Outra criança, de dois anos, que estava na casa, também precisou ser internada. O estado de saúde dela é estável.