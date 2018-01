Nasce Marieta, primeira filho do ator e escritor Gregorio Duvivier

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator, escritor e colunista da Folha de S.Paulo, Gregorio Duvivier, 31, é pai. Nasceu nesta segunda (8) Marieta, filha do ator com a consultora de marketing Giovanna Nader. "Vida. Já fui neto, agora sou avô. Viva Marieta!'', escreveu Edgar Duvivier, pai de Gregório no Instagram (https://www.instagram.com/p/Bds_9O4hAVd/). Amigo de Duvivier, o ator João Vicente de Castro também publicou uma foto que mostra um enfeite com o nome de Marieta na porta do quarto da maternidade (https://www.instagram.com/p/BdtH7NTDFgB/). Gregorio Duvivier e Giovanna Nader assumiram o namoro em junho de 2017. Antes de Nader, Duvivier foi casado com a cantora e atriz Clarice Falcão por cinco anos. Eles se separaram em 2014. Atualmente, Duvivier apresenta o "Greg News" (HBO), programa de humor noticioso que foi renovado pela emissora para uma nova temporada em 2018.