Homem é executado a tiros em pizzaria de Campo Magro, na Grande Curitiba

Redação Bem Paraná com Blog Plantão de Polícia

09/01/18 às 12:34 - Atualizado às 12:34 Redação Bem Paraná com Blog Plantão de Polícia

(foto: Rede News 24 Horas)

Um homem foi executado dentro de uma pizzaria em Campo Magro, cidade da Região Metropolitana de Curitiba, nesta noite de segunda-feira, 8. Pelas imagens da câmera de segurança do estabelecimento, é possível ver a vítima conversando com outro homem no balcão quando o atirador chega e faz os disparos. Foram três tiros.

