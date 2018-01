Um incêndio em um casa da rua Lycio G. de Castro Velozo, esquina com rua Jacarezinho, no bairro Mercês, nesta manhã de terça-feira, 9, deixou uma senhora de 56 anos com ferimentos leves. Segundo as informações a Secretaria de Trânsito, o trabalho dos bombeiros deixou o trânsito lento na região.

