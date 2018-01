Diego Souza diz querer título do Brasileiro e relata alegria em chegada ao SP

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Principal reforço para o São Paulo em 2018, já que Hernanes e Lucas Pratto deixaram o clube, Diego Souza expressou alegria com a nova oportunidade no futebol paulista. Com passagem pelo Palmeiras em entre 2008 e 2010 o meia afirmou chegar ao time tricolor mais maduro e com o desejo de conquistas. "É um momento maravilhoso da minha carreira. Fui feliz no Sport, amadureci bastante e só posso agradecer. Agora é um desafio novo e estou motivado. O São Paulo é um clube acostumado aos títulos. E chego com essa expectativa também. Ao lado dos meus companheiros, quero chegar longe na Copa do Brasil e na Sul-Americana, além de brigar pelo título do Campeonato Brasileiro", declarou em entrevista ao site oficial do São Paulo. Aos 32 anos, o veterano relatou que amigos do futebol haviam elogiado o São Paulo no passado, fator que influenciou positivamente no acerto até o final de 2019, com a possibilidade de prorrogação por mais um ano. "Estou muito feliz por chegar ao São Paulo. Tenho muitos amigos que jogaram aqui e sempre ouvi boas referências sobre o clube pela grandeza, organização e conquistas. E hoje, felizmente, tenho a oportunidade de defender esta camisa. O desejo de chegar ao São Paulo sempre foi grande. Quero corresponder a expectativa e ser feliz com os nossos torcedores", afirmou. De olho em vaga na Copa do Mundo de 2018, Diego Souza também projetou boa relação com os colegas de time na busca de títulos e conquistas pessoais. "Estou aqui para ajudar. No futebol não conseguimos nada sozinho, e por isso temos que ser fortes como equipe e grupo", concluiu.