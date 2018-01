Kate Middleton faz aniversário e é elogiada nas redes sociais da família britânica

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Kate Middleton, 36, é a aniversariante desta terça (9) no palácio de Kesington, residência oficial dela e do marido, príncipe William. A duquesa de Cambridge recebeu uma homenagem "moderna" nas redes sociais da família real Inglesa -sem perder a formalidade, claro. No Instagram, a página oficial "The Royal Family" compartilhou uma imagem de Middleton agradecendo à duquesa pelo trabalho filantrópico (https://www.instagram.com/p/Bdua7xtAWV0/). "Desejamos à vossa realeza um feliz aniversário!", podia se ler logo no começo. No Twitter, a duquesa foi homenageada também pela página da família Inglesa, que destacou os feitos de Middleton em diversas postagens. "Ela é comprometida com causas relacionadas à saúde mental de crianças e é embaixadora de muitas organizações que também ajudam a lidar com esse problema", destacaram em um dos tuítes. "Junto do duque de Cambridge e do príncipe Harry, a duquesa também é embaixadora da The Royal Foundation que desenvolve uma série de programas e projetos de caridade", consta em outro tuíte. No final das postagens, a página compartilhou um link que redirecionava para o perfil completo de Middleton, contando outras curiosidades sobre seu trabalho filantrópico (https://www.royal.uk/the-duchess-of-cambridge). MAMÃE CORUJA Kate Middleton é mãe de George, 4, de Charlotte, 2, e está esperando pelo terceiro filho, que deve nascer em abril de 2018. Seu amor por crianças reflete também em seu trabalho com caridade, majoritariamente voltado para os pequenos. A filha mais nova, inclusive, começou na escola nesta segunda (8) e foi "paparicada" pela mãe, que compartilhou as fotos da pequena se preparando para o primeiro dia de aula.