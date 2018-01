Cadastramento para receber resíduos da coleta seletiva está aberto

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente recebe, a partir desta sexta-feira (12/1), a documentação das associações de catadores de material reciclável interessadas em receber resíduos da coleta seletiva de Curitiba pelo programa Ecocidadão neste ano. O atendimento acontece até o dia 19 de janeiro, das 9h às 11h e das 14h às 17h, na sede do Meio Ambiente, na Avenida Manoel Ribas, 2727, Mercês.

O edital está disponível no site da Prefeitura de Curitiba (confira o passo a passo abaixo). Poderão concorrer as organizações que estejam aptas a gerir, receber, triar e comercializar, no mínimo, 10 toneladas de resíduos provenientes da coleta seletiva da cidade. O credenciamento será válido pelo período de 12 meses, a partir da assinatura do contrato.

As associações deverão apresentar a documentação exigida, estar legalmente formalizada, não permitir o trabalho de menores de 18 anos, entre outras exigências. Para os barracões, há necessidade de licenciamento ambiental e autorização do Corpo de Bombeiros, por exemplo.

O prazo inicial da entrega de documentos, de 2 a 9 de janeiro, foi prorrogado em razão do recesso de fim de ano. Dessa forma, as associações tiveram mais tempo para acessar serviços necessários para a obtenção de documentos exigidos pelo edital de credenciamento.

O programa

Lançado em 2007, o programa Ecocidadão visa a melhoria da qualidade de vida dos catadores de material reciclável da cidade e fortalecer a rede de coleta e separação de materiais recicláveis e reutilizáveis.

Cada associação participante recebe remuneração conforme a quantidade de material recebido, valor que é utilizado para suprir as despesas. O lucro vem da venda dos materiais separados nos barracões.



Como obter o edital:

1) Entre no site da Prefeitura de Curitiba e clique no banner “Acompanhe as licitações da Prefeitura”

2) Clique em “Consulta Processo Direta”

3) Selecione a modalidade: Inexigibilidade de Licitação

4) Selecione o Órgão Licitante: “Secretaria Municipal do Meio Ambiente”

5) Selecione o número 90, o ano 2017 e clique em ‘pesquisar’.