Revitalização da região central continua com obras na Regional Matriz

Os 18 bairros centrais de Curitiba atendidos pela Regional Matriz receberam várias obras de manutenção e melhorias ao longo de 2017. Para 2018 as revitalizações continuam na região, como por exemplo as obras na Capela da Glória, a finalização do Cine Passeio, na esquina das ruas Riachuelo e Carlos Cavalcanti e a reabertura do Restaurante Popular do Capanema.

A obra do Restaurante Popular tem previsão para ser entregue na segunda quinzena deste mês de janeiro. O administrador regional da Matriz, José Dirceu de Matos, explica que o trabalho é contínuo para manter todos os bairros com a manutenção em dia.

“Na Regional Matriz apesar de termos mais de 300 mil habitantes, o trabalho é diferente. As pessoas vêm, trabalham, visitam, estudam, fazem compras e vão embora para outras regiões”, disse Dirceu de Matos.

“Por isso nós temos que estar preparados para receber a todos com segurança, limpeza e qualidade nos serviços prestados pela Prefeitura, principalmente no Centro. Porém os outros 17 bairros atendidos pela regional não são esquecidos e muito está sendo feito”, definiu.

Inovação

No bairro Rebouças está em desenvolvimento o programa Vale do Pinhão, coordenado pela Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação. O programa contempla uma série de ações integradas de incentivo à tecnologia, revitalização de regiões com emprego e renda, criação de novas empresas (startups) e educação voltada à cultura da inovação.

Ao longo de 2017, o Vale do Pinhão estimulou novos empreendedores, startups e aproximou universidades, investidores, grandes empresas e o terceiro setor a atuarem em conjunto para fortalecer o desenvolvimento de negócios inovadores na capital.

Balanço

A aproximação com a população e com os comerciantes dos 18 bairros centrais da cidade ajudou a solucionar problemas antigos da cidade.

No primeiro ano de gestão do prefeito Rafael Greca, obras importantes para a melhoria do trânsito da capital foram concluídas e implantadas. A principal delas foi à implantação do binário Mateus Leme/Nilo Peçanha.

Também na região central as ruas Treze de Maio e Visconde do Rio Branco foram fresadas e recapadas fato que também ajudou a melhorar o trânsito na região, dando mais conforto e segurança para pedestres e motoristas.

“Por determinação do prefeito Rafael Greca fizemos uma grande revitalização nas ruas do Centro da cidade que estava abandonado”, afirmou Dirceu de Matos. “Os postes republicanos espalhados pelo Centro também foram recuperados e pintados fato que traz mais luz e beleza a Curitiba”, definiu o administrador da Regional Matriz.

Os bairros atendidos pela Matriz são Ahú, Alto da Glória, Alto da Rua XV, Batel, Bigorrilho, Bom Retiro, Cabral, Centro, Centro Cívico, Cristo Rei, Hugo Lange, Jardim Botânico, Jardim Social, Juvevê, Mercês, Prado Velho, Rebouças e São Francisco.