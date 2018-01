Usuários de Windows antigos vão sentir performance pior com correção de falha em chip

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Microsoft afirmou, nesta terça-feira (9), que usuários de Windows antigos devem sentir uma performance mais devagar com as correções das falhas Spectre e Meltdown, que afetam praticamente todos os chips no mercado. A falha de segurança, descoberta por pesquisadores na semana passada, se deve a um sistema chamado "execução especulativa", que permite que os processadores executem tarefas mais rapidamente. Com a correção, os usuários de Windows 10 com processadores recentes (chips da geração de 2016) terão uma perda de performance de "até um dígito" (ou seja, até 9%). Em termos de demora, porém, isso representa apenas alguns milisegundos, segundo uma nota assinada por Terry Myerson, vice-presidente do Windows. Nesse caso, a diferença será pouco perceptível para usuários do Windows recente. Já quem usa o Windows 10 com chips de 2015 (ou mais antigos) deve sentir seu computador desacelerar "significativamente", diz Myerson, mesma situação de quem usa Windows 8, 7 ou versões mais antigas.