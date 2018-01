Campanha contra febre amarela irá vacinar 19 milhões em SP, RJ e BA

NATÁLIA CANCIAN BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Em uma tentativa de conter novo avanço da febre amarela no país, cerca de 19,7 milhões de pessoas deverão ser vacinadas contra a doença a partir de fevereiro em São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. As datas e a nova estratégia de campanha, que abrange 75 municípios, foram divulgadas nesta terça (9) pelo Ministério da Saúde. O objetivo é evitar a expansão da doença em locais que até então não tinham recomendação para vacinação contra febre amarela. "É uma medida emergencial, que visa dar cobertura vacinal à população em áreas onde não circulava o vírus. Fracionaremos a vacina para garantir cobertura rápida em curto período de tempo", afirma o ministro da Saúde, Ricardo Barros. Para isso, a ideia é utilizar doses fracionadas da vacina, feitas com 1/5 da dose padrão. Segundo Barros, estudos mostram eficácia semelhante à dose integral por ao menos oito anos. Também visa assegurar a manutenção dos estoques de vacina no país. Desde julho do ano passado, quando o governo declarou o fim do pior surto de febre amarela silvestre já registrado no Brasil desde 1980, já houve 11 novos casos confirmados, com quatro mortes, em São Paulo, com oito casos, MG, RJ e DF, com um registro cada. Há ainda outros 92 casos suspeitos em investigação. A campanha deve ocorrer por 15 dias. O período mais curto ocorre como estratégia para concentrar a vacinação. Em São Paulo, a mobilização deve ocorrer entre 3 e 24 de fevereiro. Ao todo, serão vacinadas 6,3 milhões de pessoas em 52 municípios do interior. A Secretaria Estadual de Saúde, no entanto, já havia anunciado no fim de semana que pretende estender a vacinação para todo o Estado até o fim deste ano. No Rio de Janeiro, a campanha está marcada para 19 de fevereiro a 9 de março, em 15 municípios, incluindo a capital. A previsão é vacinar até 10 milhões de pessoas. O maior número ocorre devido à baixa cobertura vacinal no Estado, de 40%. Já a Bahia terá vacinação entre 19 de fevereiro e 9 de março em oito cidades, incluindo Salvador (veja a lista de municípios em folha.com/no1949086). Para receber as doses, moradores dos municípios indicados devem se dirigir às unidades básicas de saúde. A vacina fracionada é recomendada acima dos 2 anos de idade. Idosos, porém, devem ter avaliação dos serviços de saúde, que irão verificar se há contraindicações à vacinação.