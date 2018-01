Angelina Jolie ignora Jennifer Aniston no Globo de Ouro

Uma imagem da cerimônia do Globo de Ouro, que aconteceu neste domingo (7), mostra a atriz Angelina Jolie, 42 anos, tentando ignorar a presença de Jennifer Aniston, 48, no palco. Aniston apresentava uma das categorias com a comediante Carol Burnett quando uma imagem feita por trás da atriz mostrou Jolie olhando para baixo. A cena inusitada ainda traz Dakota Johnson tentando ver a reação de Jolie disfarçadamente. As atrizes, que foram casadas com Brad Pitt, 54, e evitam atender os mesmo eventos, se encontraram pela segunda vez em nove anos. A primeira vez que as atrizes frequentaram o mesmo evento foi em janeiro de 2015, durante o Critics’ Choice Awards. Assim como ocorreu no Globo de Ouro 2018, elas se sentaram longe uma da outra e não interagiram durante a premiação. Pitt não frequentou nenhuma das cerimônias.

Carnaval

Concurso para Rei Momo de Curitiba abre inscrições

Foram abertas ontem as inscrições para o concurso que escolherá o Rei Momo, a Rainha e as princesas do Carnaval curitibano de 2018. O prazo se encerra o dia 24 de janeiro. O concurso será no dia 25, no Memorial de Curitiba. O concurso é aberto para maiores de 18 anos, residentes em Curitiba há pelo menos seis meses, que tenham espírito carnavalesco, simpatia e samba no pé. Os interessados em concorrer ao Cortejo Real do Carnaval 2018 podem se inscrever, até o dia 24 de janeiro, na sede da Fundação Cultural de Curitiba – Moinho da Inovação (Rua Engenheiros Rebouças, 1732). O rei, a rainha e as princesas representam a cidade em eventos do Carnaval agendados pela Fundação Cultural. As obrigações dos eleitos começam logo depois do concurso. A Comissão Julgadora será escolhida pela FCC e composta por pessoas com reconhecida atuação nas diversas áreas da cultura. Mais informações pelo telefone 3213-7576 e 3213-7582.

Publicações

‘Playboy’ da Alemanha terá modelo transgênero na próxima capa

A Playboy da Alemanha terá, pela primeira vez na história, uma modelo transgênero em sua capa: Giuliana Farfalla, de 21 anos, ex-participante do reality show ‘German’s Next Top Model’. Giuliana publicou a capa da revista no Instagram: “Meus queridos, estou na última capa da Playboy e muito orgulhosa do resultado”, disse a modelo na legenda. O editor-chefe da Playboy alemã disse que a escolha da capa é “ir contra todas as formas de exclusão e intolerância”.

Em Foz do Iguaçu

Finalista do ‘The Voice Kids’ perde irmã em incêndio

O paranaense Juan Carlos Poca, finalista do The Voice Kids em 2017, usou ontem o seu perfil na rede social Facebook para se despedir da irmã, Dellianie Elisse Poca, de 7 anos. Ela morreu nesta segunda-feira (8) em um incêndio na casa onde morava com a família em Foz do Iguaçu, no oeste do Estado. “Te amo, minha flor. Muito obrigado por existir na minha vida. (...). Manda um beijão pra Jesus e pra Deus em meu nome, meu anjo!!!”, disse. Juan não estava na casa na hora do incêndio. Ele mora com uma irmã mais velha. Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros, um curto-circuito pode ter causado o incêndio, que teve início por volta das 21 horas.

Austrália

Carta de despedida de mulher com câncer terminal viraliza

A australiana Holly Butcher, de apenas 27 anos, morreu poucos dias após a virada do ano. E a carta de despedida, que ela escreveu com sugestões para que as pessoas vivam a vida de um jeito diferente, já foi compartilhada mais de 82 mil vezes. Holly tinha o sarcoma de Ewing, câncer que atinge os ossos de pessoas normalmente jovens e provoca dores e inchaços localizados. A carta só foi publicada após sua morte. Holly sugere que as pessoas parem de se preocupar tanto e que vivam a vida de um jeito mais leve e mais presente. Sobre o dia a dia das pessoas, ela questiona as reclamações. Holly também fala sobre o respeito às outras pessoas e encerra: “Escute músicas. E coma bolo, sem culpa.”

Níver do dia

George Foreman

Ex-pugilista norte-americano

69 anos