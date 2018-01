Hiit promete alto gasto calórico e tempo curto de execução

Treino de Hiit: aula tem objetivo de otimizar tempo dos alunos e gerar alto gasto calórico (foto: Divulgação)

O ano já começou. Hora de começar a por em prática as promessas do fim de 2017. E deixar o sedentarismo de lado certamento está na listagem muitas pessoas. Desde o final do ano passado, a modalidade que tem ganhado mais e mais adeptos é a Hiit Running (treino intervalado de alta intensidade, pela sigla em inglês), indicada para quem quer entrar em forma rápido.

Os treinos não seguem um formato limitado ou exercícios específicos. A única variável realmente obrigatória é a intensidade. É necessário intercalar períodos de intensidade máxima com períodos de descanso, sejam eles ativos ou passivos.

Com duração de 30 minutos, a aula tem o objetivo de otimizar o tempo dos alunos e gerar um alto gasto calórico. O exercício aumenta o metabolismo, fazendo com que o gasto de energia seja maior, assim como a frequência cardíaca. Em função da alta intensidade trabalhada, é gerada a sensação de que cada aluno deu o seu máximo no exercício. Os estímulos variam de 75% a 90% da capacidade aeróbica máxima de cada aluno, fazendo com que o metabolismo permaneça acelerado também após o término da aula, gerando um maior gasto calórico durante o exercício e no decorrer do dia, auxiliando no emagrecimento.

Segundo a instrutora de running class e Hiit Running da Bodytech Crystal, Tathiane Medeiros Barbosa Thomé, qualquer pessoa pode praticar a modalidade, desde que não tenha alguma restrição médica: "Lembrando que é sempre importante estar com o atestado em dia, para a prática da aula e de qualquer outra atividade física. Mas pode sim ser praticada por qualquer pessoa, apesar da aula ser coletiva os estímulos são baseados na capacidade aeróbica de cada um, o que acaba individualizando o exercício", comenta a profissional.

Para as pessoas que não correm ou são impossibilitadas de correr, a aula do Hiit Running pode ser feita caminhando, onde o aumento da intensidade será feito por meio da inclinação na mesma proporção utilizada na velocidade. E para aqueles que possuem mais tempo disponível, para praticar atividade física há a possibilidade também de unir o Hiit Running ao Running. Nesse caso, os estímulos são um pouco diferentes, as intensidades variam de acordo com as características de cada aula, com duração de 45 a 50 minutos.

Benefícios do HIIT

Diminuição da gordura corporal (mantendo a massa magra)

Fortalecimento do sistema cardiovascular

Melhoria dos sistemas de energia específicos de determinada atividade ou esporte

Aumento da capacidade de trabalho (ou seja, a capacidade de tolerar um elevado nível de intensidade durante um período mais longo)

Melhoria da utilização dos carboidratos pelo músculo esquelético

Desenvolver uma determinada "força mental"

Estímulos às fibras musculares de contração rápida, responsáveis por gerar força e potência.

Precauções para a prática:

Esta modalidade tem se mostrado eficiente para quase todos os praticantes. Pode ser considerado seguro tanto para indivíduos de baixo risco, bem como para indivíduos de risco moderado. Porém, indivíduos de alto risco e aqueles com doença cardiovascular pré-existente só deverão participar sob supervisão médica.

Dicas importantes:

Realize sempre um bom aquecimento antes do inicio do treinamento

Tenha consciência da sua condição física e inicie com moderação e gradualmente aumente a necessidade

Mantenha o número de repetições dos intervalos dentro da sua possibilidade e aumente gradualmente

Altere apenas uma variável de cada vez

Estabeleça uma recuperação que permita sua FC alcançar a marca dos 110 bpm

Tenha atenção na forma de executar os estímulos e priorize a técnica correta.