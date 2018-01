Os trabalhos dos mais de 20 alunos do ateliê infantil vão ser expostos ao público a partir de hoje na Sala de Exposições da Fundação Cultural de Curitiba, na Regional Santa Felicidade. A entrada é gratuita. As obras são fruto das aulas orientadas pela professora Iriene Borges. O curso de Ateliê de Artes Infantil é direcionado a crianças de 7 a 11 anos. As aulas apresentam técnicas diversas e são realizadas uma vez por semana, às terças ou sextas-feiras, das 9h às 11h ou das 14h às 16h. Em período de férias, o curso retoma suas atividades a partir do dia 5 de fevereiro.