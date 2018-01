Os Invisíveis - Ultraje Tributo no palco (foto: Reprodução Facebook)

As bandas Raimundos e Ultraje a Rigor são as homenageadas de hoje no Sheridan’s Irish Pub. A casa recebe os grupos Os Invisíveis - Ultraje Tributo e Dark Side Raimundos, valorizando grandes nomes do rock nacional dos anos 80 e 90. A casa abre às 19h e tem entrada a R$ 5.

Para celebrar o Ultraje a Rigor, relembrando sucessos dos anos 80, quatro amigos músicos formaram Os Invisíveis - Ultraje Tributo. O nome faz referência ao disco de 2002 da banda original. O cover é formado por Hudson Antunes (voz e guitarra), Eduardo Muller (guitarra), Angelo Stroparo (baixo) e Douglas Vicente (bateria).

Já a banda Dark Side é voltada ao hardcore, fazendo tributo aos Raimundos, grupo que despontou no fim dos anos 90 com um som pesado e letras marcantes. Na formação, Matheus Pinheiro (voz), Victor Augusto (guitarra), Kauan Dely (guitarra), Jefferson Schiessel (baixista) e Rafael Paz Martins (bateria).

Serviço

Os Invisíveis - Ultraje Tributo e Dark Side

Onde: Sheridan’s Irish Pub (Endereço: Rua Bispo Dom José, 2315 - Batel)

Quando: Hoje. Abertura da casa às 19h

Quanto: R$ 5