Areia e 'mar' de bolinhas: vai dar praia em Curitiba

(foto: Franklin de Freitas)

Depois do sucesso no verão passado, quando mais de seis mil crianças se divertiram na Praia do Estação, o Shopping Estação traz mais uma vez aos curitibanos o balneário indoor. A diversão, no clima de litoral, já está na Praça de Eventos (piso L1), e fica até dia 6 de fevereiro. A atração que simula uma praia de verdade tem nove toneladas de areia natural e diversos brinquedos como baldinhos e pás.

Pranchas de surfe, palmeiras e guarda-sóis completam o cenário para fotografias. E para deixar o clima de praia ainda mais real, os pais e responsáveis podem trazer as crianças vestidas com roupas de banho. Além disso, um enorme castelo, inspirado nos castelinhos de areia, chama a atenção. Dentro dele, as crianças se divertem em um circuito com obstáculos e tobogã e podem mergulhar em uma imensa piscina de bolinhas.

É permitida a entrada de crianças de até 11 anos. Adultos podem entrar, desde que acompanhados de crianças de até 11 anos. Crianças menores de seis anos devem entrar obrigatoriamente acompanhadas por um responsável.

Mas a brincadeira tem custo. Crianças e adultos pagam R$ 15 por até 20 minutos. Para cada minuto excedente será cobrado R$1.

Outros

O Shopping Mueller recebe de 11 de janeiro a 4 de fevereiro, no piso L4 do mall, o Discovery Kids em Ação!, evento temático da Discovery Kids que promete divertir as crianças nas Férias de Verão. A atividade é indicada para crianças de 0 a 11 anos, sempre acompanhadas de um adulto responsável. A retirada de ingressos é feita na bilheteria localizada ao lado do evento, diariamente a partir das 13 horas até o término dos ingressos do dia.

Outra atração está no Shopping Total Curitiba, que oferece entre os dias 10 e 31 de janeiro um espaço recreativo diferenciado para os pequenos. “As Aventuras das Frutas” promete mostrar que comer fruta pode ser muito mais divertido do que parece. Crianças com idades entre 1 e 12 anos descobrirão todos os benefícios e sabores de diversas frutas.