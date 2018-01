Receita Federal lança nova página para descomplicar consultas

A Receita Federal lançou em seu endereço na internet o novo espaço “Serviços da Receita Federal”, que tem como finalidade ser um ambiente de informações e acesso aos serviços públicos prestados pela instituição. No novo ambiente disponibiliza orientações e serviços relacionados às pessoas físicas e jurídicas, vídeos informativos, avisos importantes, acesso ao ambiente virtual (e-CAC), além de diversas outras funcionalidades que visam a facilitar a interação do cidadão com a Receita. Ao criar esse novo ambiente de serviços, a Receita Federal pretende deixar mais ágil e confotável a consulta do usuário no site da instituição.