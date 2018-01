ONG realiza limpeza das areias do Litoral do Paraná

Pelo sexto ano consecutivo a ONG Parceiros do Mar mobiliza voluntários para ações de limpeza do litoral paranaense. No total a ONG já realizou 35 mutirões que somaram 10 toneladas de resíduos das praias. Para esta temporada estão programados três mutirões em diferentes orlas do litoral, com o primeiro hoje, em Matinhos, se não chover. Dia 2 de fevereiro acontece uma limpeza subaquática em Pontal do Sul e no dia seguinte limpeza em Paranaguá. Objetivo é retirar o lixo da restinga e da areia da praia, bem como envolver a comunidade local e os turistas na conscientização ambiental.

A ONG Parceiros do Mar atua na educação ambiental e segurança no mar no litoral paranaense. A maior parte do lixo recolhido são bitucas de cigarro, tampinhas, garrafas pet, redes, cordas e artefatos de pesca artesanal, que são destinadas diretamente a Associações e Cooperativas de reciclagem do litoral os resíduos, fomentando também a economia local.

O deslocamento é por conta dos voluntários interessados em ajudar. Cada um deverá também levar seu protetor solar, boné/chapéu, repelente, galocha. Se chover a ação será cancelada e transferida para o próximo sábado.

A ação de hoje está marcada para a partir das 10 horas, com saída do Pico de Matinhos. No dia 2 de fevereiro, a ação começa às 9 horas, com saída de Ipanema em frente à farmácia FreeFarma (quase em lado ao mercado Super rede). Em Paranaguá, a concentração será na Praça Mario Roque, às 9 horas.