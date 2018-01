(foto: Cido Marques/FCC/Arquivo)

Estão abertas as inscrições para o concurso que escolherá o Rei Momo, a Rainha e as princesas do Carnaval curitibano de 2018. O concurso será realizado no dia 25 de janeiro, no Memorial de Curitiba. O concurso é aberto para maiores de 18 anos, residentes em Curitiba há pelo menos seis meses, que tenham espírito carnavalesco, simpatia e samba no pé. Esta é uma das atrações divulgadas pela Fundação Cultural de Curitiba (FCC). Outros eventos da programação do Carnaval de Curitiba também foram confirmadas, como os blocos e desfiles das escolas de samba.

Os interessados em concorrer ao Cortejo Real do Carnaval 2018 podem se inscrever, até o dia 24 de janeiro, na sede da Fundação Cultural de Curitiba – Moinho da Inovação (Rua Engenheiros Rebouças, 1732). Mais informações pelo telefone 3213-7576 e 3213-7582.

O rei, a rainha e as princesas representam a cidade em eventos do Carnaval agendados pela Fundação Cultural. As obrigações dos eleitos começam logo depois do concurso. A Comissão Julgadora será escolhida pela FCC e composta por pessoas com reconhecida atuação nas diversas áreas da cultura.

Informal

Mas além da programação oficial da FCC, Curitiba ainda tem o Carnaval informal. O Bloco 10afinados & daí?! chama os foliões para o berro de Carnaval no próximo sábado, a partir das 16h20 na Rua São Francisco. Ainda prometem sair às ruas nos dias 20 e 27 de janeiro e 3 e 17 de fevereiro. Já o Bloco carnavalesco Segura Curitiba, pretende sair no dia 11 de fevereiro.

Carnaval

O que já está confirmado na folia de Curitiba

Garibaldinho (Garibaldis e Sacis)

21 de janeiro - 15 às 19h

Praça João Cândido - Ruínas de São Francisco

Concurso de Escolha do Cortejo Real

25 de janeiro - 20 às 24h

Memorial de Curitiba - Praça do Iguaçu

Garibaldis e Sacis

28 de janeiro - 15 às 19h

Rua Marechal Deodoro da Fonseca (trecho entre

Rua Barão do Rio Branco e Rua Marechal Floriano Peixoto)

Garibaldis e Sacis

4 de fevereiro - 15 às 19h

Rua São José dos Pinhais - Sítio Cercado (trecho entre

Rua Nova Aurora e Rua Dr. Lauro Gentil Portugal Tavares)

Desfile dos Blocos Carnavalescos e Escolas de Samba

10 de fevereiro - a partir das 13h

Rua Marechal Deodoro da Fonseca

Apuração Notas Desfile das Escolas de Samba

11 de fevereiro - 15 às 22h

Memorial de Curitiba - Teatro Londrina

Marcha Zombie Walk

11 de fevereiro - 12 às 20h

Roteiro: Boca Maldita, Rua XV de Novembro,

Paço da Liberdade, Riachuelo, Praça 19 de Dezembro,

Cândido de Abreu e Praça Nossa Senhora da Salete

Psycho Carnival

12 de fevereiro - 13 às 19h

Praça Nossa Senhora da Salete