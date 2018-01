Quase mil árvores foram ao chão em 2017 em Curitiba

(foto: Franklin de Freitas/Arquivo Bem Paraná)

No ano passado a Prefeitura de Curitiba atendeu a cerca de 900 ocorrências de queda de árvores, a maioria em situações de chuva e ventos fortes. Comuns durante o verão, os temporais exigem atenção especial da população, alerta a Defesa Civil de Curitiba. Na média, 2017 teve cinco ocorrências do tipo a cada dois dias.

Entre os fatores de risco para a queda de árvores em dias de tempestade estão a intensidade da chuva, a força do vento, o solo já encharcado, além das condições da árvore. Por isso a Prefeitura realiza constantemente a avaliação das espécies nos logradouros públicos da Capital e realiza intervenções.

Na semana passada, por exemplo, foi feita a poda preventiva em árvores na Rua Inácio Lustosa. “Essa manutenção é reforçada nesta época do ano, pois chove mais em janeiro”, disse o diretor do Departamento de Produção Vegetal da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, José Roberto Roloff, durante os trabalhos na via.

Durante os trabalhos foram retirados galhos projetados para a via, que teriam risco de enroscar em ônibus e outros veículos que passam pela região. Galhos secos e ervas de passarinho, além de outros agentes parasitas que possam causar desvitalização, também receberam atenção.

Podas

No ano passado, equipes de arborização da Prefeitura receberam cerca de 8 mil solicitações de poda de árvore. Foram executados serviços de poda em 17 mil árvores da cidade – entre podas de manutenção, rebaixamento ou ainda atendimentos emergenciais onde havia risco de queda ou galhos projetados para a via.

Recomendações para a população em dias de temporais

Pedestres devem evitar se abrigar embaixo de árvores durante um temporal, uma vez que há risco de queda de galhos. Também é bom não ficar parado sob estruturas metálicas nem ao lado de postes de energia – podem ocorrer quedas ou rompimento de fios de alta tensão

A Defesa Civil também recomenda não utilizar telefone celular ao ar livre durante uma chuva forte, pois há risco de o aparelho atrair raios. A recomendação é especialmente válida para a Capital, que registra grande incidência de raios nesta época do ano

Em caso de inundações ou alagamentos, não se deve tentar atravessar os pontos nem a pé nem de carro, moto ou bicicleta. A água pode esconder algum buraco, o que pode resultar em acidentes graves. Em caso de inundações maiores também há o risco de a correnteza arrastar a pessoa e o veículo

Durante um temporal, a principal recomendação é que a pessoa espere a chuva passar preferencialmente abrigado (num mercado, loja ou em casa, por exemplo)

Quando na residência, é aconselhável tirar todos os aparelhos eletrônicos da tomada

Fonte: Coordenadoria Municipal de Defesa Civil