Paraná em alerta para grande volume de chuva até a manhã desta quarta

(foto: Franklin de Freitas/Arquivo Bem Paraná)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, na terça-feira (9), em seu site, um alerta de perigo potencial de grande acumulado de chuva para quase todo o Paraná e Santa Catarina. Segundo o alerta, até a manhã desta quarta-feira (10) — pelo menos — havia possibilidade de acumulados entre 30 milímetros a 50 mm de chuva desde o Norte e Noroeste paranaense, passando pelo Centro-Sul, Norte Pioneiro, Campos Gerais, Grande Curitiba e Litoral.

Já a previsão do Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), aponta chuva ao longo de todo o dia de hoje nas diversas regiões do Estado. Em Curitiba, a visibilidade fica reduzida pela manhã por causa da chuva, e os ventos devem ser moderados. A instabilidade dura durante a tarde e noite, e as temperaturas seguem amenas.

A partir de quinta (11), o sol volta a aparecer, mas ainda há risco de pancadas de chuva e trovoadas ao longo da tarde. As temperaturas sobem e na sexta-feira deve fazer máxima de 29ºC.