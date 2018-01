Bombeiros resgatam mulher em operação que durou mais de 38 horas

Integrantes do Grupo de Operações de Socorro Tático (GOST) do Corpo de Bombeiros, com apoio de outros órgãos, resgatou uma mulher que se feriu enquanto fazia uma trilha no Pico Paraná, no Litoral do estado. A operação durou mais de 38 horas e encerrou na noite de segunda-feira. Todo o trajeto foi via terrestre e a vítima transportada de maca, a qual foi encaminhada para atendimento médico. Foram mais de 38 horas de operação até a descida do Pico Paraná, com o apoio de 28 bombeiros militares de diferentes corporações. Com o auxílio de todos, por volta das 23 horas de segunda-feira, a operação iniciada às 7 horas do domingo foi encerrada.