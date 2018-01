O caso Jemma Beale

Em agosto do ano passado, outro caso de alegação falsa de estupro tomou os noticiários de todo o mundo. Na Inglaterra, Jemma Beale foi condenada a 10 anos de prisão por inventar ter sido estuprada por nove homens. Na época da denúncia, ainda afirmou que foi violentada por ser lésbica. O estupro teria acontecido em um pub de Middlesex em novembro de 2010. Dois anos depois, um dos acusados foi preso, enquanto um outro fugiu do país. O caso, contudo, foi reaberto em 2013, após Jemma alegar novamente ter sido estuprada por um grupo de homens. Foi quando uma namorada da mulher afirmou aos investigadores que suspeitava da veracidade das afirmações de violência sexual. Em seus depoimentos, Jemma se contradizia. No final, de vítima virou ré e acabou confessando ter fabricado as histórias, mas sem esclarecer quais suas motivações.