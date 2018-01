Dupla Sena paga quase R$ 3 milhões a aposta da Grande SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um apostador acertou as seis dezenas do primeiro sorteio do concurso 1.741 da Dupla Sena. O bilhete premiado é de Guarulhos (SP) e vai receber R$ 2.863.117,09. Os números sorteados nesta terça-feira (9), em São Paulo, foram os seguintes: 18, 34, 35, 39, 44, 48. No segundo sorteio, os números foram os seguintes: 02, 08, 13, 23, 25 e 33. O prêmio estimado para o próximo concurso é de R$ 250.000,00. Confira o rateio oficial: 1º Sorteio Sena - 6 números acertados - 1 aposta ganhadora, R$ 2.863.117,09 Quina - 5 números acertados - 17 apostas ganhadoras, R$ 4.475,11 Quadra - 4 números acertados - 911 apostas ganhadoras, R$ 95,43 Terno - 3 números acertados - 18599 apostas ganhadoras, R$ 2,33 2º Sorteio Sena - 6 números acertados - Não houve acertador Quina - 5 números acertados - 27 apostas ganhadoras, R$ 2.535,90 Quadra - 4 números acertados - 1465 apostas ganhadoras, R$ 59,34 Terno - 3 números acertados - 24962 apostas ganhadoras, R$ 1,74

QUINA

Nenhum apostador acertou as cinco dezenas do concurso 4.576 da Quina. Os números sorteados nesta terça-feira (9), em Pomerode (SC), foram os seguintes: 16, 44, 51, 64 e 72. O prêmio estimado para o próximo concurso é de R$ 11.000.000,00. Confira o rateio oficial: Quina - 5 números acertados - Não houve acertador Quadra - 4 números acertados - 111 apostas ganhadoras, R$ 7.143,96 Terno - 3 números acertados - 8404 apostas ganhadoras, R$ 141,89 Duque - 2 números acertados - 224775 apostas ganhadoras, R$ 2,91

LOTOMANIA

Nenhum apostador acertou as 20 dezenas do concurso 1.830 da Lotomania. Os números sorteados nesta terça-feira (9), em Pomerode (SC), foram os seguintes: 03, 05, 06, 10, 12, 16, 18, 21, 32, 38, 40, 44, 49, 50, 53, 61, 72, 77, 85 e 93. O prêmio estimado para o próximo concurso é de R$ 4.800.000,00. Confira o rateio oficial: 20 acertos - Não houve acertador! 19 acertos - 12 apostas ganhadoras, R$ 23.978,95 18 acertos - 216 apostas ganhadoras, R$ 1.189,43 17 acertos - 1748 apostas ganhadoras, R$ 102,88 16 acertos - 9739 apostas ganhadoras, R$ 18,46 15 acertos - 39958 apostas ganhadoras, R$ 4,50 0 acertos - Não houve acertador!

TIMEMANIA

Nenhum apostador acertou as sete dezenas do concurso 1.129 da Timemania. Os números sorteados nesta terça-feira (9), em Pomerode (SC), foram os seguintes: 08, 21, 29 ,31, 39, 73 e 80. O time do coração foi o Sampaio Corrêa (MA). O prêmio estimado para o próximo concurso é de R$ 4.600.000,00. Confira o rateio oficial: 7 números acertados - Não houve acertador! 6 números acertados - 2 apostas ganhadoras, R$ 60.175,17 5 números acertados - 148 apostas ganhadoras, R$ 1.161,68 4 números acertados - 3298 apostas ganhadoras, R$ 6,00 3 números acertados - 33460 apostas ganhadoras, R$ 2,00