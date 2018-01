Justiça bloqueia bens de acusados

A Vara da Fazenda Pública de Paranaguá (Litoral), bloqueou os bens de vinte pessoas, físicas e jurídicas, envolvidas em possíveis fraudes na licitação para a concessão do transporte coletivo do município. O valor bloqueado foi de R$ 13 milhões. A decisão, em caráter liminar, atende ação civil pública proposta do Ministério Público. A ação é desdobramento da Operação Riquixá, iniciada em Guarapuava, que investiga em cinco municípios paranaenses organizações criminosas que fraudavam licitações do transporte coletivo. Em agosto de 2017, os envolvidos no esquema em Paranaguá já haviam sido denunciados criminalmente pelos mesmos fatos.

Na ação, o MP pede a responsabilização pela prática de atos de improbidade administrativa do ex-prefeito de Paranaguá, José Baka Filho, do ex-secretário municipal de Assuntos Jurídicos e de advogados e empresários ligados ao grupo empresarial vencedor da licitação. Além disso, a Promotoria pediu a anulação da concorrência e a realização de nova licitação para a concessão dos do transporte coletivo.