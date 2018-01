Sem recesso

(foto: Divulgação)

Apesar do recesso parlamentar, as articulações políticas para as eleições de outubro seguem em curso. Ontem, o deputado e pré-candidato ao governo, Ratinho Junior (PSD) foi recebido pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ademar Traiano (PSDB). Os dois políticos discutiram a sucessão estadual e analisaram o quadro político do Paraná para a disputa estadual.

Alavanca

Ratinho Jr disputa com a vice-governadora Cida Borghetti (PP), o apoio do governador Beto Richa (PSDB) na sucessão estadual. Depois que Richa afirmou, em entrevista, que sua tendência é permanecer no cargo até o fim do mandato, e não deixar o posto para disputar o Senado, a vice e seu marido, o ministro da Saúde, Ricardo Barros (PP), reafirmaram que isso não mudaria nada, e que a pré-candidatura de Cida será mantida mesmo assim. Apesar das declarações, a realidade é que a vice conta com a desincompatibilização do tucano para assumir o governo e alavancar seu nome, ainda pouco conhecido do eleitorado.

Corte

O prefeito de São José dos Pinhais (região metropolitana de Curitiba), Toninho Fenelon (PSC), começou o ano sancionando uma lei que reduz em 10% o salário dele, do vice-prefeito, de secretários e de cargos em comissão. A medida também inclui funções gratificadas pagas a servidores do município e já a vale para os salários de janeiro. Segundo estimativa da prefeitura, o corte deve garantir uma economia de R$ 4 milhões no ano – ou 0,5% da receita para 2017.

Em queda

O corte atinge também 21 secretários e cerca de mil servidores, entre comissionados e funcionários com gratificações. Segundo o prefeito, o motivo da medida foi a queda nas receitas motivada pela crise econômica. Apesar da recuperação parcial da economia do País, segundo ele, a situação ainda exige cuidados. A previsão de arrecadação para 2018 é de R$ 885,9 milhões, a menor desde 2014.

Impressoras

A Câmara Municipal de Curitiba abriu edital de licitação para a locação de impressoras e mesa digitalizadora para atendimento de setores administrativos da Casa. O valor total máximo fixado é de R$ 303.203,52 para um contrato de 12 meses. Os lances serão recebidos até o próximo dia 18.

Locação

Segundo a justificativa do edital, diversos gabinetes parlamentares e setores administrativos da Câmara de Vereadores produzem, “rotineiramente, impressões e cópias reprográficas nas atividades que visam o cumprimento de suas atribuições. Para desenvolvimento dessas atividades, é necessário que haja equipamentos disponíveis com tecnologia atualizada e que confiram qualidade e agilidade nos serviços”. O Legislativo optou por locar as impressoras para reduzir o custo financeiro e operacional, ao mesmo tempo que possibilita a utilização de equipamentos mais atualizados, conferindo maior eficiência aos serviços.

Enfeites

O Ministério Público entrou com ação por improbidade administrativa contra cinco ex-agentes públicos de Cornélio Procópio, entre eles, o ex-prefeito da cidade, já afastado do cargo desde 2016 pelos atos praticados. De acordo com a investigação do MP, com o objetivo de quitar dívida com empresa que vendeu enfeites de natal para o município em 2014, o ex-prefeito, em conjunto com os demais agentes públicos requeridos na ação, dirigiu procedimento de compra direta para contratação do citado fornecedor.