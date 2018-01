Ex-assessor de Trump, Bannon deixa comando de site de direita que fundou

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-estrategista-chefe de Donald Trump Steve Bannon anunciou nesta terça-feira (9) que deixará o comando do site Breitbart News, que fundou e se tornou uma referência para a direita alternativa americana, a "alt-right". Uma reportagem do Breitbart reproduziu uma declaração de seu fundador, dizendo estar orgulhoso de que a equipe do site tenha conseguido em pouco tempo transformá-lo no que chama de "uma plataforma de nível mundial". A saída ocorre dias depois da revelação de suas críticas ao presidente presentes no livro "Fire and Fury". Bannon chamou de antipatriótica uma reunião entre Donald Jr., filho mais velho do presidente, e uma advogada russa. Ele também atribuiu a si a vitória do republicano na eleição de 2016. Trump atacou o aliado, chamando de "Steve Descuidado", em referencia à aparência, e disse que ele perdeu a cabeça depois que foi demitido em agosto. No último domingo (7), porém, ele tentou amenizar o tom das críticas. Em comunicado, pediu desculpas ao presidente, elogiou Donald Jr, embora não tenha se desculpado das frases contra a filha mais velha de Trump, Ivanka, e seu marido, Jared Kushner. Alguns dos aliados do ex-estrategista ficaram chocados com a saída dele do Breitbart. Segundo integrantes de sua equipe ouvidos pela agência de notícias Associated Press, Bannon disse na segunda (8) que continuaria no cargo. Desde o anúncio de "Fire and Fury", a Casa Branca pediu aos republicanos e conservadores que escolhessem entre Trump e seu ex-assessor, o que fez o segundo perder aliados dentro e fora do governo.